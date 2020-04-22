«Это бесценно!»: Эммануил Виторган наслаждается общением с маленькими дочками

80-летний актер Эммануил Виторган продолжает посвящать все свое время маленьким дочкам Этель и Кларе и признается: такой как сейчас его жизнь еще не была никогда. Не только потому, что заслуженный артист России вынужден сидеть безвылазно в своем доме. Все свое время до пандемии коронавируса Виторган вел насыщенную творческую деятельность – выступал, играл, снимался. А сейчас его жизнь будто остановилась, но в прекрасном мгновении.

«Впервые каждые 24 часа провожу с моими любимыми женой и детьми. Жалею, что внуки уже выросли, хочу и буду находить время общаться с маленьким Платоном. Можно сказать, я впервые в жизни остановился… и в действительности ловлю каждый момент с моими доченьками Этель и Кларой. Каждое их слово, шаг, взгляд, улыбку. И это бесценно!» — поделился актер в своем инстаграме.

Виторган стал чаще делиться снимками со своими маленькими дочками двухлетней Этель и 9-месячной Кларой. И сейчас артист признается: несмотря на сложную остановку вокруг он счастлив. Виторган уверен, если бы не коронавирус, он так бы и продолжал пропадать на работе.