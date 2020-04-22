Ивлеева по заказу Тимати нарисовала картину обнаженной грудью

Свое произведение блогер планирует продать, а деньги отдать на благотворительность.

Настя Ивлеева и Тимати провели прямой эфир в Instagram, который, по предположению блогера и ведущей, может претендовать рекорд. Одновременно на их общение в Сети пришло посмотреть 560 тыс. человек. Это на 48 тыс. больше, чем у Babyface и Teddy Riley, которым принадлежал рекорд.

Звезда телеканала «Пятница» пришла в восторг от такого результата.

«Полтора миллиона следили за часовым эфиром! Попахивает рекордом (может и мировым, узнаю подробности). Люблю! ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЩЩЩщщит! Тимати, ты крейзи! И отец!» – написала она в личном блоге.

В течение 60 минут блогер и рэпер давали друг другу экстремальные задания, которые необходимо было выполнить. В итоге пользователям Интернета удалось увидеть, как Тимати разбивает свой дорогой «Айфон», ходит по мышеловкам, прокалывает губу иглой, поджигает собственную руку, разрезает на куски доску для серфинга. Ивлеева же порадовала зрителей и музыканта стоянием на гвоздях и разрезанием ножницами дорогих вещей.

Огромный отклик у фолловеров вызвало задание Тимати нарисовать Насте голой грудью картину. Девушка, повернувшись к камере спиной, приказ выполнила. Теперь ей предстоит продать произведение, а деньги перечислить на благотворительность.