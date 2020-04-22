Звезда «Универа» Валентина Рубцова, примерив облегающее платье, станцевала с рыбой

После выхода ролика «Единый мир» с участием Ларисы Долиной, Татьяны Анциферовой, Алсу и других звезд, российские артисты вновь засветились с очередным клипом про самоизоляцию. На сей раз поднять дух граждан решили Родион Газманов, Валентина Рубцова, Валерий Гаркалин, Дмитрий Харатьян и другие.

больше по теме Десятки пар: Каменских вслед за Рудковской похвасталась коллекцией любимых туфель Среди выбранных певицей моделей есть оригинальные брендовые экземпляры.

Они исполнили песню Вениамина Борисова и Марка Юсима «Пересидим карантин», появившись перед видеокамерами в домашней обстановке и в соответствующем виде – в пижамах, халатах, худи и так далее.

Актриса Валентина Рубцова, ставшая известной после выхода сериала «Универ» пошла дальше. По случаю съемок она примерила платье по фигуре и станцевала с огромной рыбой в руках на балконе.

После выхода ролика в Сети запущен флешмоб #пересидимкарантин.