Воровала косметику и флиртовала с учителем: дочь Гузеевой откровенно призналась в запретных вещах

20-летняя девушка оказалась не так проста, как кажется на первый взгляд.

20-летняя дочь Ларисы Гузеевой призналась, что совершала некоторые запрещенные законом и нормами морали вещи. Стоит отметить, что Ольга не отличается примерным поведением: ранее поклонники Ларисы осудили ее наследницу за то, что та во время дебоша разнесла собственную комнату, в которой по итогу пришлось делать ремонт. Сама Гузеева тогда заявила, что на девушку не злится, а другим осуждать Ольгу не позволит.

Во вторник, 21 апреля Бухарова поделилась некоторыми интимными вещами. Так, Ольга поведала, что когда ей было 20 лет, она влюбилась в учителя. Мужчину она встретила в Великобритании пять лет назад – тогда ей было всего 15. Девушка подметила – предмет ее воздыханий был «очень горяч».

Довелось Бухаровой и воровать. Иронично Ольга подметила, что практически вся косметика, которая есть у нее на данный момент, была получена ею именно таким образом. Оказалась она категорична в вопросах личной жизни – Бухарова заявила, что никогда не встречалась с несколькими людьми одновременно и искренне не понимает, зачем нужно так делать.

«Что с вами, черт возьми, не так?» – обратилась она к тем, кто позволяет себе крутить сразу несколько романов.