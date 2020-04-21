Десятки пар: Каменских вслед за Рудковской похвасталась коллекцией любимых туфель

Настя Каменских коротает дни в самоизоляции со своим мужем Потапом. Как известно, год назад пара сочеталась браком. Поклонники долго ждали этого события, хоть свой роман влюбленные и скрывали. Артистка смогла похудеть к свадьбе. Теперь она активно поддерживает форму. Даже находясь в четырех стенах она устраивает тренировки. Девушка обладает эффектной внешностью, что любит подчеркивать дерзкими образами.

Даже на карантине Каменских часто демонстрирует модные наряды. Она то отправится гулять в бомбере, то отметится в кожаной куртке. А теперь певица показала часть своей гардеробной. На полках оказалось множество кроссовок, туфель, лодочек, балеток, босоножек и кедов. Сама Настя показала оригинальные туфли на шнуровке.

«А для тех, кто как и я, обожает обувь и мог бы дать фору Кэрри Брэдшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020. Очень надеюсь, что скоро мы сможем выйти на улицу в своей любимой паре!», — отметила певица.

Буквально на днях также похвасталась своей коллекцией обуви продюсер Яна Рудковская. Ее гардеробной может позавидовать любая мировая звезда. Поклонники Каменских оценили ее обувь. Многие признались, что мечтают о таком количестве туфель. «Наверно это мой рай», «Кроссовки это любовь», «Босоножки на каблуке, я просто не могу мимо пройти обуви на каблуке», «Теперь есть к чему стремиться», — прокомментировали пост подписчики.