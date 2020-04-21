«Какую вкуснятину сделала»: 10-летняя дочь Пересильд и Учителя развивает кулинарные навыки

10-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя в режиме самоизоляции развивает свои кулинарные навыки. Аня, как и многие взрослые, уверена, что выдавшееся свободное время нужно направить на усовершенствование самого себя. Исповедуя эту мысль, девочка решила прибегнуть к тому, что она сама умеет лучше всего, — выпечке. Результатом долгих и упорных трудов Аня поделилась на личной странице в Instagram.

На снимке школьница презентует аудитории получившиеся кексы. Начинкой для сдобы послужил изюм. Всего Ане удалось приготовить около 12 булочек, визуально похожих по форме на пасхальные кексы, но без сладкой глазури сверху.

«Посмотрите, какую я вчера сделала сама вкуснятину. Получились очень вкусные кексы! Блины, оладушки, кексы, пицца! Карантин — это время научиться чему-то новому! Я считаю!» — озвучила свои мысли Аня.

Стоит отметить, что весь процесс приготовления проходил под строгим наблюдением самой Пересильд. Нередко актриса и сама стоит у плиты, чтобы побаловать домашних. Так, например, на днях Юля помогала дочери печь шарлотку. Активное участие принимала и младшенькая Маша, ей семь лет.