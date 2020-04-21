«Какие формы!»: 46-летняя Порошина блеснула фигурой в купальнике со смелым декольте

Мария Порошина год назад снова стала мамой. Многие были поражены, что актриса не побоялась рожать в столь зрелом возрасте. От брака с Ильей Древновым у нее есть трое дочерей, а в отношениях с Гошей Куценко у нее появилась дочь Полина. Теперь она заботится и о сыне Андрее. Имя его отца звезда предпочитает хранить в секрете. Примечательно, что Мария быстро пришла в форму. Не так давно она признавалась, что только с помощью ходьбы сбросила 10 кг.

В 46 лет Порошина может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Недавно на шоу «Танцы со звездами» она неожиданно предстала в дерзком мини. Женщина всех поразила красотой своих ног. По всей видимости, такой успех вдохновил артистку. Накануне она рискнула показать свою фигуру в купальнике со смелым декольте. На новом фото она в пестром бикини релаксирует в бассейне, прикрыв глаза.

Не все поклонники поняли, что фото было сделано до самоизоляции. Теперь актрисе приходится обходится без спорта, сидя дома. А вот за наследниками ей помогает приглядывать няня. Пользователи Сети одарили Марию множеством комплиментов. Соблазнительная фигура актрисы произвела на них неизгладимое впечатление.

«Очень красивая! Болею лишь за вас!», «Какие формы!», «Русалка», «Самая красивая в мире», «Мария, вы великолепны!!», «На вас невозможно налюбоваться», «Невероятная женщина», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в танцевальном шоу она выступает с хореографом Евгением Раевым. Их пара пользуется большой популярностью. Каждый раз Порошина предстает в разных ярких образах.