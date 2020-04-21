«Просто кошмар»: Максим Виторган пожаловался на проблемы с алкоголем и памятью

47-летний Максим Виторган пожаловался на проблемы с памятью и алкоголем. Как и многие другие актеры, на время оставшиеся без работы, Максим много времени проводит дома на самоизоляции. Виторган уделяет время чтению и общению с возлюбленной Нино Нинидзе. Некоторое время назад актер также виделся с маленьким сыном от Собчак, Платоном.

В «прямом эфире» с режиссером Саввой Савельевым Виторган рассказал, что от безделья пристрастился к алкоголю. Правда, серьезно напиться Максим себе все же не позволяет, но подчеркивает: открыл в себе любовь к красному вину. Что с этим делать, он пока не понимает, но уверен — раз уж у него появилось новое увлечение, в нем нужно разбираться.

«Я всю жизнь не пил красное вино, а тут вдруг проснулись во мне какие-то рецепторы, спавшие ранее. Надо же теперь запоминать сорта и названия, как-то разбираться в нем…» — подметил актер.

больше по теме Максим Виторган прервал самоизоляцию ради уикенда с возлюбленной и 23-летней дочкой Нино Нинидзе уже давно подружилась с Полиной.

Сейчас Виторган позволяет себе разве что рюмочку водки за обедом. Знаменитость уверяет: так суп становится вкуснее. Есть у бывшего супруга Собчак и еще одна проблема: у него появились провалы в памяти. Их Виторган связывает с возрастными изменениями. Максим подметил — буквально только что он может задумать что-то сказать, но уже в следующее мгновение мысль буквально испаряется у него из головы.

«Вот же она была, я хотел ее сказать. Стой, куда пошла! Вот она, вот, а ее уже нет, она уже за углом… Вот это я вижу. И как остановить этот процесс, совершено не понятно. На текстах это не сказывается пока, текст я запоминаю быстро, но вот все остальное – просто кошмар! Помогите!» — поделился своими переживаниями он.