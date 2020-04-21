«Можно поздравлять?»: актер «Колл-центра» Владимир Яглыч намекнул, что стал отцом во второй раз

Неофициальная супруга и коллега Яглыча по амплуа Антонина Паперная еще недавно светилась в Instagram с большим животом.

Актер из сериала «Колл-центр» Владимир Яглыч намекнул на рождение второго ребенка. Напомним, 37-летний артист уже воспитывает маленькую дочь Еву в неофициальном браке с актрисой Антониной Паперной, а относительно недавно общественность узнала — в семье вновь ожидается пополнение. Буквально несколько дней назад Яглыч похвастался совместным снимком с глубоко беременной возлюбленной, подписчики тогда отметили, что живот у Антонины уже достаточно большой, а значит, малыш скоро должен появиться на свет.

Судя по всему, именно 21 апреля можно считать днем рождения второго малыша. Яглыч разместил в личном микроблоге кадр из мультика «Король Лев», намекая таким образом на возможное прибавление в семействе. Аудитория поспешила поздравить любимца с рождением ребенка. «Можно поздравлять, да?», «Ура, будьте счастливы и здоровы», «Принимайте поздравления, отец», «Кто же, кто же? Мальчик, девочка? Двойня?», «Мы очень рады за вас», «Крепкого здоровьичка новорожденному», «Растите умненькими», — откликнулись на радостную новость люди.

Поздравила Яглыча и сериальная любовь актера — Юлия Хлынина. Она отправила Владимиру емкое «Ура».