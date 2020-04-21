«Какие все молодые и красивые»: Екатерина Стриженова показала, как выглядела 21 год назад

Екатерина Стриженова счастливо живет в браке с Александром Стриженовым. Они познакомились еще школьниками, а потом не раз снимались вместе в кино. С 18 лет влюбленные неразлучны. Поклонники восхищаются семейной идиллией. Ко всему прочему, многие поражаются тому, как в 52 года артистке удается так молодо выглядеть. Уже много лет она ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале.

А находясь в самоизоляции, Екатерина решила вспомнить, как выглядела в 30 лет. Она нашла архивное видео со съемок Новогодней ночи. Кадры были сделаны 21 год назад. Тогда актриса впервые встречала Новый год без мужа, которые решил испытать себя в шоу о невесомости с другими знаменитостями. В это время Стриженова в белом платье сидела вместе с Андреем Малаховым и с трепетом наблюдала за прямым включением с другой точки мира.

«Отправляемся на 21 год назад! Тогда нам казалось, что мы очень модные и красивые ведущие на 1 канале ОРТ! Новогодняя ночь 1999 г, этот потрясающий полет в космос!!! Мой муж сумел уговорить самых смелых и решительных мужчин и они испытали себя в невесомости на глазах у всей страны! Как молоды мы были», — поделилась телеведущая.

Поклонники были приятно удивлены. Многие отметили, что Екатерина совершенно не изменилась. Многие также сравнили ее с Алсу. «Даже не верится, что это было так давно», «Я помню этот выпуск, а вы и сейчас такая же молодая, веселая и обаятельная», «Прекрасно выглядишь! Ты всегда такая красивая», «Взглянули в прошлое. Какие все молодые и красивые», — прокомментировали пост подписчики.