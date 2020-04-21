«Теперь видно, на кого похож Ратмир?»: Решетова показала детские снимки с собой и Тимати

Модель подметила, что по ее мнению, судить, на кого похож ребенок, можно только сравнивая кадры из детства.

24-летняя модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками детскими снимками с собой и Тимати. После рождения маленького Ратмира кадры с мальчиком практически заполонили личный профиль знаменитости: Настя часто рассказывает об успехах наследника, делится своими материнскими ощущениями, а также советует и задает вопросы. Аудиторию же Решетовой больше всего интересует вопрос, на кого же похож маленький Тимурыч. Некоторые с уверенностью заявляют: глаза папины, значит, и сын целиком папин. Другие уверены – улыбка у Ратмира однозначно мамина.

Чтобы ответить на все эти вопросы разом, Решетова показала, как она выглядела, будучи младенцем, а рядом запостила фотографии совсем маленького рэпера. Правда, теперь ситуация лишь усложнилась, ведь отличить Анастасию от Тимати можно только по цвету снимка — у рэпера они черно-белые, так как более старые.

«Мне кажется, что объективно судить о схожести детей и родителей можно только по детским фотографиям. Это была наша вечная дилемма.. А теперь видно, на кого Ратмир похож? Или смесь 50 на 50?» — поинтересовалась она мнением публики.

Позже Настя подметила также, что для нее не вполне важно, чьим именно сыном на самом деле является Ратмир. В последнее время Решетова лишь подмечает сходство с собой и радуется этому.