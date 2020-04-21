«Почему халтурят трое мужиков»: Мария Погребняк «припахала» сыновей к работе по дому на период карантина

Супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария Погребняк «припахала» сыновей к работе по дому на период карантина. Корреспонденту портала Teleprogramma.pro многодетная мать рассказала, что с завистью смотрит на тех, кто хвастается, что в связи с коронавирусом у людей прибавилось больше свободного времени. У самой Марии дел лишь прибавилось: в первой половине дня Погребняк занята с сыновьями уроками, а затем приступает к приготовлению пищи.

Погребняк подметила: до кризиса мальчики помогали ей только в готовке. Когда же Погребняк поняла, что справиться одной еще и с уборкой очень затруднительно, она попросила детей подключиться. Подобным образом модель развеяла миф, что наводить чистоту могут только девочки.

«Почему халтурят трое мужиков? Пусть один пылесосит, второй моет посуду, я могу отдохнуть. Мне кажется, что с дочкой у нас могли бы быть разногласия, поскольку у меня очень требовательный характер», — порассуждала она.

По соображениям многодетной матери, карантин — то уникальное время, когда своих детей можно обучить сознательности и самостоятельности. Уже сейчас мальчики делают большие успехи: сами кладут вещи в стиральную машинку, убирают свою комнату. Ребята знают — пока в доме не будет чистоты, никто квартиру не покинет.