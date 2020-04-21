Актерские шутки: Марк Уолберг проявил себя прекрасным наездником в домашнем видео

Звезда Голливуда Марк Уолберг продемонстрировал свое мастерство наездника. Вместе со своей дочкой Грэйс актер решил организовать новый челлендж в Instagram. Примечательно, что задание относится только к детям, так что взрослым придется на этот раз уступить место своим чадам. Задумка очень проста, на протяжении 14 дней нужно выполнять определенные задания, связанные с лошадьми, и выкладывать их с определенным хэштегом.

Чтобы поддержать дочку, Марк показал, как он управляется с игрушечной лошадью, и получилось довольно неплохо для новичка. Актер без проблем прокатился по своему участку, который, надо признать, просто огромен. Звезда Голливуда в данный момент находится в самоизоляции и старается все свободное время уделять любимым детям.