Тодоренко и Топалов переехали в новый дом

Недавно завершивший участие в «Маске» Влад Топалов вместе с Региной Тодоренко и сыном сменил место жительства. Подписчикам блогер рассказала, что переехать в новый, двухэтажный дом она, ее муж и маленький Майкл планировали еще месяц назад, но из-за коронавируса столь важное дело пришлось отложить. Сейчас артист вместе с любимыми обживает просторную жилплощадь в Подмосковье.

Регина также подметила, что потратила около нескольких недель на то, чтобы отыскать подходящую под все параметры недвижимость. На то, чтобы перевести вещи, Тодоренко и Топалов также выделили около недели. Главные сложности у певца и счастливого отца возникли с мебелью и детской кроваткой.

«Ребенок предполагает большое количество вещей», — пояснили они.

Как только ситуация с коронавирусом немного успокоится, Тодоренко и Топалов начнут «выгуливать» Майкла по территории постройки. Пока же все свободное время родители тратят на то, чтобы занять наследника играми: так, у мальчика есть большая коллекция машин, которую Регина называет личным автопарком. Нередко Миша устраивает с папой спарринги на диване, которые, впрочем, всегда заканчиваются объятиями и крепкими поцелуями.