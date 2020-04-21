«Я так счастлива!»: Кристина Асмус продемонстрировала округлившийся живот

Кристина Асмус не так давно дала откровенное интервью. Актриса рассказала о многочисленных комплексах, ссорах с мужем Гариком Харламовым и непростых отношениях с матерью. Она не стала скрывать, что всегда спокойная, что порой и выводит из себя ее возлюбленного. У пары подрастает шестилетняя дочка Анастасия. Девушка крайне редко публикует фото с наследницей. Но накануне она огорошила поклонников неожиданной новостью.

Асмус уже месяц находится в самоизоляции. Поклонники были удивлены тому, что даже в четырех стенах она постоянно позирует то в джинсах, то в костюме. И тут актриса поделилась снимком, на котором стоит в ванне в одной футболке и придерживает рукой округлившийся живот.

«Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилось на до и после. О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать… Я так счастлива!», — рассказала Кристина.

Поклонники уже хотели начать поздравлять супругов со скорым пополнением в семействе, но девушка объяснила, что живот всего лишь накладной. Она все это время не просто сидела дома, а снималась в сериале. «Сериал в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную», — добавила она. Поклонники все-же поздравили девушку, но уже с новой ролью. Многие считают, что она вполне может задуматься о втором ребенке. «Подумала, что беременная», «Карьера хорошо, но материнство лучше«, «Чуть не напугала!», «Заинтриговала», — прокомментировали пост подписчики.