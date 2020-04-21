«Преклоняюсь перед всеми родителями»: Анжелика Ревва объяснила, чем занимает детей на карантине

Супруга исполнителя и комика считает важным развивать у дочерей не только умственные, но и физические способности.

Супруга Александра Реввы Анжелика рассказала, чем занимает детей на карантине. Порталу Teleprogramma.pro модель рассказала, что уделяет внимание не только интеллектуальному развитию дочерей, но и физическому. Так, с утра вся семья, чтобы разбудить организм, делает зарядку. Вечером же, после школьных уроков в режиме онлайн Анжелика подключает атрибуты, направленные на развитие фантазии – аудиокниги.

Ревва отметила – раньше она старалась читать Алисе и Амели сама, но в последнее время у нее прибавилось хлопот по дому, в связи с чем она вспомнила про аудио-формат.

«Когда занимаешься чтением для детей, то и сама засыпаешь. Поэтому в данной ситуации мы решили, что аудиокниги будут заменять маму, потому что ей тоже нужно время на саморазвитие и чтение художественной и познавательной литературы», — отметила она.

Есть в арсенале семьи и настольные игры. Их девочкам приобрел глава семьи. После завершения всех дел мама, папа и девочки усаживаются, чтобы душевно провести совместные вечера.

«Я просто преклоняюсь перед всеми мамами и папами, которые умудряются сохранить в семье какую-то добрую атмосферу. Всем любви, здоровья и терпения. Ведь с любовью можно преодолеть все», — подытожила она.