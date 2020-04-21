«Она восхитительная»: Виторган публично признался в любви маленькой дочери

80-летний Эммануил Виторган публично признался в любви маленькой дочери. Напомним, маленькая Клара появилась в семье народного артиста в августе 2019 года. Тогда актер рассказывал, что назвал ребенка в честь своей матери. Рождение малышки значительно изменило жизнь исполнителя: Виторган будто обрел вторую молодость, все свободное время уделяя наследнице. В свободные от самоизоляции времена именно Эммануил регулярно гулял с коляской, позволяя супруге Ирине Млодик немного перевести дух.

Во вторник же, 21 апреля, Виторган разместил на личной странице в Instagram трогательное видео с маленькой девочкой. Судя по всему, малышка недавно принимала водные процедуры: мама с папой заботливо укутали Клару в банное полотенце и уложили на диван.

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«Кларочка мне так напоминает мою маму… Она восхитительная, каждый день дарит мне невероятные эмоции!!! Я наслаждаюсь каждым мгновением в ее обществе», — публично признался в любви ребенку Виторган-старший.

Поклонники творчества Виторгана, в свою очередь, поспешили отметить: девочка чудесным образом похожа на Млодик. «Клара, расти здоровенькой и умненькой на радость маме и папе», «Такая малышка, а уже писаная красавица», «Кларочка уже большая, прелесть!», «Милая куколка, копия старшей сестренки», — высказались они.