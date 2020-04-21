73-летняя Клара Новикова рассказала, как в одиночестве переживает самоизоляцию

Клара Новикова всем известная эстрадная артистка. В свое время она была звездой «Аншлага». Теперь звезда уже крайне редко появляется на публике. Женщина дважды была замужем. С первым избранником Виктором Новиковым она прожила 10 лет. А со спортивным журналистом Юрием Зерчаниновым юмористка прожила вместе до 2009 года. У нее есть дочь Мария, которая успела подарить своей маме внуков: Льва, Анну и Андрея.

С конца марта почти все жители России вынуждены соблюдать самоизоляцию. Сложнее всего приходится людям старше 65 лет. Они находятся в особой зоне риска. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с Новикой и узнал, как ей удается пережить этот непростой период. По словам артистки, она находится в квартире в Серебряном бору в одиночестве.

«Переживаю, как и все переживают. Никаких событий не происходит. Я так не умею. Мне нужно взять чемодан и куда-то мчаться, на какой-нибудь концерт или спектакль на край мира. А тут совсем ничего, только с 17 этажа я взираю на Москва-реку. Обычно не выхожу даже на улицу, но завтра решила выйти. Вижу, что весна все-таки наступает, все позеленело. Невозможно же остановить жизнь», — высказалась юмористка.

При этом она не стала скрывать, что поддерживает общение с друзьями с помощью современных гаджетов. «Переписываюсь со всем миром. Устроила тут флешмоб — мы вечером однажды выпивали со всеми по стопке. Мы организовались с Леонидом Каневским. Он из своей дачи, куда он отправился с женой, а я позвонила к брату в Америку, потом куда-то в Израиль, Германию и мы такой устроили большой тост. А в основном читаю до одури, уже иногда тошнит, а вот телевизор мало смотрю. Пишу, готовлю, вот так», — призналась Клара Борисовна.Она не стала скрывать, что живет одна, так как дочка давно выросла, но есть люди, которые ей помогают.