Тайное стало явным: обнародована переписка принца Гарри с тестем

Внук Ее Величества предупредил отца Меган Маркл о последствиях, если тот продолжит общаться с прессой

В ближайшее время в суде начнут рассматривать иски Меган Маркл и принца Гарри к нескольким СМИ, опубликовавшим переписку герцогини. Еще ряд претензий венценосной четы связан с интервью Томаса Маркла.

О том, что отношения между Меган и отцом натянуты, известно давно. Мужчина почти в каждом общении с прессой обвиняет дочь во всех смертных грехах, но при этом высказывает опасения, что его лишат общения с внуком.

Принц Гарри не раз призывал Томаса Маркла не общаться с прессой, так как это вредит имиджу королевской семьи, но тесть остался глух.

Адвокаты герцога и герцогини Сассекской заверяют, что изначально планировалось решить семейный конфликт миром, но Маркл предпочел пойти другим путем. В подтверждение юристы предоставили переписку внука Ее Величества с тестем, а суд опубликовал эти сведения, сообщает телеканал «360».

«Том, это Гарри. Я сейчас Вам позвоню. Пожалуйста, возьмите трубку, спасибо», — написал сначала Гарри, но ответ так и не последовал.

Следующим сообщением внук Елизаветы II пытается объяснить, что публичность и общение с прессой негативно отразятся на ситуации и не принесут пользы Меган Маркл.

«Если Вы любите Мег и хотите все исправить, прошу, позвоните мне. Потому что есть два других варианта, которые не включают в себя Ваше общение с прессой, ставшей инициатором этой ситуации», — написал Гарри отцу Маркл.

Послание тоже остается без ответа и тогда принц решается написать следующее сообщение, в котором говорится, что любой разговор с представителями СМИ будет иметь неприятные последствия, а помочь Тому разрядить обстановку могут только они с Меган, пишет сайт argumenti.ru.