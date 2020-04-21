Обожающий вечеринки муж-миллиардер Дарьи Жуковой отметил 35-летие в семейном кругу

Известный своей любовью к шикарным вечеринкам миллиардер Ставрос Ниархос неожиданным образом отметил свое 35-летие. Наследник судостроительной компании очень любит проводить время пышно, к тому же имеет широкий круг знакомств, в связи с чем предпочитает шумные посиделки. Однако коронавирус внес свои коррективны в праздник: на этот раз Ставрос вместе со своей супругой — Дарьей Жуковой — выбрал in home-формат.

Друзья пары поделились видео, на котором именинник задувает свечи на небольшом праздничном торте. Все происходит в гостиной. После этого Жукова одобряюще хлопает. Позже Ниархос все же решил пригласить близких людей на день рождения — Ставрос и Даша связались с товарищами через видеоконференцию и также выслушали от них напутственные слова.

Напомним, Жукова вышла за Ставроса в октябре 2019 года. Пышную свадьбу молодожены решили на время отложить. Состоялась она по итогу через три месяца — в январе. На мероприятии присутствовало больше сотни гостей разного калибра. Специально для бракосочетания Жукова и Ниархос выбрали главный лыжный трамплин Санкт-Морица — Olympaschanze.