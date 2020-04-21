«Не могу сказать, что не чувствую себя опущенным»: Билан получил тортом в лицо

Артист хотел разыграть певицу Клаву Коку, но в итоге сам оказался обманутым.

Дима Билан порадовал своих подписчиков в Instagram неожиданным видеороликом. Все начинается довольно странно: певица Клава Кока собирает кубик Рубика, а позади нее Билан готовится запустить в артистку тортом. Что же случилось, Диме не нравится творчество своей коллеги? Эта загадка останется без ответа, ведь время вдруг останавливается и условия игры меняются.

Теперь уже в руках Клавы оказывается торт, а Диме достается кубик. В результате такой рокировки Билан получил заряд свежей клубничной свежести прямо в лицо.

«Не могу сказать, что я не чувствую себя опущенным», — в порыве эмоций заявил артист.

Не все оценили эту шутку, многие комментаторы заметили, что время сейчас тяжелое и подобное отношение к еде выглядит довольно странно.