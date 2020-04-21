«Надо сидеть тихо по норкам»: Валерия посоветовала подписчикам не нарушать самоизоляцию

Певица Валерия вновь решила порадовать своих подписчиков в Instagram. На этот раз артистка решила призвать всех своих ответственных поклонников оставаться разумными и соблюдать режим самоизоляции. В то время, пока эпидемия коронавируса не побеждена, нужно как-то побороть предсказуемое желание выйти на улицу хотя бы для наслаждения хорошей погодой. Вместо этого лучше сидеть дома и таким образом сохранить здоровье как свое, так и близких людей.

«Друзья, вот сижу и думаю: хорошо, что погода так себе, иначе бы все уже высыпали на улицу в поисках приключений, а надо сидеть тихо по норкам. Набираемся терпения, мои хорошие, скоро все наладится. Всех люблю и желаю добра. Давайте не сеять вирусы злобы и агрессии, они не помогают, а только вредят», — высказалась певица.

Нужно отметить, что пост вызвал не только одобрение. Кое-кто решил, что Валерии специально за него заплатили, но к счастью, большинство восприняло его с одобрением, и люди пообещали стараться не покидать свои дома без необходимости.