Редкий кадр: Рената Литвинова оголила живот и грудь ради эффектного образа

Рената Литвинова для многих давно стала эталоном стиля. Актриса подбирает разные ретро образы. Она носит как платья в пол, так и элегантные костюмы. Оказавшись в самоизоляции, 53-летняя артистка не побоялась показать себя без макияжа. Более того, она отметилась в спортивном костюме. Поклонники даже не могли представить, что когда-нибудь увидят звезду в обычном повседневном образе.

В отличии от многих звезд, Рената крайне редко публикует фото в бикини или оголяется на камеру. Поэтому у многих актриса ассоциируется с образом настоящей леди. Но как оказалось, даже она раньше снималась для мужских глянцевых журналов. В уже далеком 2000 году мир облетели снимки, на которых Литвинова позировала в белом припущенном по бедра платье. Накануне актриса вспомнила тот период и поделилась снимком, на котором предстает топлес.

Она оголила грудь, которую прикрыла руками, а также живот. Тело Ренаты, по сути, повторяет изгибы греческих статуй. Поклонники восхитились черно-белым фото. Многие сожалели, что она поделилась лишь одним кадром, хотя было видно, что у нее на руках целая пленка.

Отмети, что теперь в столь зрелом возрасте Литвинова все-также может похвастаться стройной фигурой, ну а красоте артистки многие завидуют. В период карантина она старается соблюдать все меры безопасности. Женщина не выходит на улицу без масок, которые сшила сама, а также дезинфицирует руки.