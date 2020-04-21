«Сама в шоке! Она шикарная»: Бузова восхитилась стройностью 56-летней Милявской

Лолита после расставания с инструктором по сквошу Дмитрием Ивановым взялась за себя.

В Stories поющая телеведущая Ольга Бузова поделилась свежими кадрами, на которых она запечатлена в компании Лолиты Милявской. Поклонники экс-супруги футболиста Дмитрия Тарасова обратили внимание на то, что 56-летняя певица заметно похудела, избавившись от лишних килограммов. Среди верных почитателей знаменитости нашлись и те, кто предположил, что расставание с инструктором по сквошу Дмитрием Ивановым явно пошло артистке на пользу.

Постройневшей фигурой украинская исполнительница уже хвасталась в студии программы «Вечерний Ургант». В условиях введенного режима изоляции артистка решила «выгулять» концертный костюм, появившись на съемочной площадке в телесном облегающем комбинезоне с блестками.

«Ну, по-моему я крутая тетка!» — отметила Лолита.

Примечательно, что похудевшая Милявская удостоилась похвалы и Ольги Бузовой. Так, поющая телеведущая не стала скрывать свой восторг, увидев, как сейчас выглядит артистка. При этом экс-возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова намекнула, что ее поразило подобное перевоплощение. Светская львица не стала скрывать: Лолита выглядит просто шикарно.

«Да, ужас! Сама в шоке, она просто шикарная!» — добавила телеведущая.

К слову, сама Ольга Бузова не так давно сменила имидж, сделав модное каре. Артистка укоротила волосы вслед за Кристиной Асмус. Ранее супруга шоумена Гарика Харламова постригла локоны, поэкспериментировав с внешностью. Актриса уточнила, что в ближайшее время ей в голову вряд ли придет мысль начать отращивать волосы.