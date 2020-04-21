Герои футбола – героям медицины: легенды спорта записали видео в знак благодарности врачам

Знаменитые спортсмены аплодируют медикам за их мужество и стойкость.

Пандемия коронавируса перевернула жизнь практически каждой страны мира. Вспышку CoViD-19 уже сравнили с третьей мировой войной, а борющихся за жизни пациентов врачей – с солдатами на передовой. Чтобы хоть как-то поддержать медиков, которым приходится нелегко, многие знаменитости записывают видео со словами поддержки и признательности в адрес докторов всего мира.

Вот и легенды футбола объединились в едином порыве поддержать врачей. Они записали видеоролик, в котором поблагодарили эскулапов за их самоотверженность и мужество в борьбе с опасной инфекцией. Пеле, Диего Марадона, Дэвид Бекхэм, Серхио Рамос, Бастиан Швайнштайгер, Зинедин Зидан и многие другие суперзвезды стоя аплодируют медицинским работникам.

«Бесконечные аплодисменты всем медицинским работникам и другим специалистам, которые продолжают работать как настоящие герои. Герои человечества сражаются с CoViD-19», — написано под роликом в «Инстаграме».

Напомним, по всему миру количество зараженных коронавирусом достигло двух с половиной миллионов человек. В России этот показатель приближается к 50 тысячам.