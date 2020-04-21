«Искренне и нежно»: Фандера опубликовала снимок с внуками Янковского

52-летняя актриса рассказала, что ее наследники Иван и Елизавета относятся друг к другу с невероятной любовью.

52-летняя актриса Оксана Фандера поделилась теплым и трогательным снимком своих обнимающихся детей. Напомним, Ивана и Елизавету артистка родила в браке с наследником Олега Янковского Филиппом. И девушка, и юноша пошли по творческим стопам знаменитых предков: дочь Елизавета закончила ГИТИС, а Иван выбрал кино. Наибольшую известность Янковскому-младшему принесло участие в фильмах «Текст» и «Союз спасения».

Находясь на карантине, Фандера решила поговорить со своей аудиторией более откровенно. Артистка разместила в личном микроблоге в Instagram снимок своих обнимающихся детей. По кадру с уверенностью можно сказать: Иван и Лиза не чают друг в друге души.

«Они получили такое строгое воспитание, что вынуждены были объединиться, чтобы выстоять… Скучаю», — написала Фандера.

Поклонники поспешили восхититься царящим в семье уютом. Некоторые подметили: Иван очень похож на расхитителя сердец. «Отчего он у вас такой красивый», «И на маму, и на деда похож», «Все это так искренне и нежно», «Ваши дети просто загляденье», «Очень милое и невероятно трепетное фото», — высказались они.