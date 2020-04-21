«Леди на грани вульгарности»: Глюкоза в дубленке «засветила» кружевной бюстгальтер

Наталья Чистякова-Ионова, также многим известная как Глюкоза, всегда любила похвастаться стройной фигурой. Певица обладает точеными формами и длинными ногами. Когда она в январе отдыхала с Ксенией Собчак на Мальдивах, то телеведущая не сразу рискнула оголиться для памятного кадра рядом с такой красавицей. Впрочем, потом они устроили провокационную фотосессию на пляже. Теперь артистка коротает дни в самоизоляции, но это не мешает ей сохранять свой дерзкий образ в соцсетях.

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Недавно Наталья сделала платье из подушки. В таком виде она засветилась на передаче «Вечерний Ургант». А на новом фото, певица предстала в расстегнутой дубленке и майке, из под которой выглядывал кружевной бюстгальтер. Волосы она собрала в высокий хвост, а также выделила скулы. Завершил дерзкий образ артистки алый маникюр. Она позировала, прижавшись к стенке. Глюкоза выпустила новый хит «Заноза» и решила порассуждать о людях с недостатками.

«Никогда не задумывались, что больше всего в другом человеке нас раздражают наши же недостатки? Так, может быть, надо их просто принять?» — поделилась мнением певица.

Поклонники, в свою очередь, оценили ее пикантный снимок и одарили девушку комплиментами. «Наталья, вы очаровательная. Песня понравилась ваша»,«Какая красивая красотка, фотка огонь!», «Действительно крутая фотография!!! Даже мне понравилась», «Прелесть. Шикарна и очаровательна», «Леди на грани вульгарности», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что артистка недавно рассказала, что благодаря карантину они с мужем Александром Чистяковым стали заново узнавать друг друга. По словам звезды, она считала, что у мужа не лучший характер, но теперь поняла, что это у нее сложный характер. Глюкоза даже назвала себя стервой.