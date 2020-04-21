Именины на удаленке: Елизавета II отмечает день рождения

21 апреля королеве Елизавете II исполняется 94 года. И этот монарший день рождения станет беспрецедентным не только потому, что именинница отмечает его в самоизоляции за каменными стенами своей виндзорской резиденции вдали от родных, а также своих подданных. Елизавета II распорядилась не салютовать в ее честь, а также не поднимать государственные флаги над различными учреждениями, что происходило все последние 68 лет.

Известно, что принимать поздравления королева намерена только онлайн, сообщает портал Express. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт уже поздравили именинницу в своем «Инстаграме». «Желаем Ее Величеству Королеве счастливого 94-летия!» — написали они под снимком.

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Королева решила обойтись без подарков – безопасность превыше всего. Однако, традиционному шоколадному торту место все-таки найдется. Напомним, Елизавета II и ее 98-летний супруг герцог Эдинбургский самоизолировались в Виндзоре еще несколько недель назад.