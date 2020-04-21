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«Наш мир сейчас на паузе»: Дмитрий Маликов посвятил новую песню эпидемии

Артист в самоизоляции записал новый трек, который можно назвать духом времени.

«Наш мир сейчас на паузе»: Дмитрий Маликов посвятил новую песню эпидемии
Певец Дмитрий Маликов. Фото: Инстаграм

Композитор Дмитрий Маликов порадовал своих подписчиков в Instagram новой песней. Как объяснил артист, композиция записана на стихи Лилии Виноградовой, постоянного соавтора музыканта. В данный момент девушка находится в Италии, практически в эпицентре эпидемии. Так что совсем не удивительно, что новый хит косвенно посвящен пандемиии, хотя напрямую вирус и не упоминается.

«Продолжению не бывать без перерыва, и поэтому наш мир сейчас на паузе», — поет Маликов.

Многие поклонники певца по достоинству оценили композицию и отметили, что песня буквально проникает прямо в душу и заставляет задуматься о многих вещах.

Напомним, на текущий момент в России зарегистрировано 52763 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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