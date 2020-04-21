«Прическа один в один»: подросшая дочь Богомолова стала напоминать Ксению Собчак

Режиссер выложил в Сеть фото наследницы, из-за чего в его блоге развернулся горячий спор.

Константин Богомолов в период самоизоляции не прекратил общения с дочерью Анной, рожденной в первом браке с актрисой Дарьей Мороз. И, хотя он живет отдельно от девятилетней наследницы, часто видится с ней. Недавно мы писали, как они вместе играли в «Монополию», строгий отец воспринял забаву вполне серьезно. И ни в какую не желал торговаться с девочкой.

Похоже, что недавно родные опять встречались. Худрук Театра на Малой Бронной сделал домашнее фото дочки и продемонстрировал его в личном блоге. Снимок тепло был встречен его поклонниками, которые тут же наперебой стали обсуждать, на кого же она похожа.

Вполне логично, что некоторые увидели в ней знаменитого отца. В частности, во взгляде Анны явно прослеживается тот же томный флер, который присущ Богомолову. Многие все-таки решили, что девочка – вылитая мама или даже бабушка актриса Марина Левтова.

Тем не менее нашлись и те, кто сравнил малышку с новой женой режиссера.