«Уже так тепло?»: Дарья Мороз устроила сеанс загара на улице

После того, как Дарья Мороз покинула проект «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», у звезды появилось больше свободного времени. И она уже нашла ему применение. В своем аккаунте в «Инстаграме» звезда показала, как началось ее утро. На открытой террасе своего дома актриса подставила лучам солнца свои длинные стройные ноги.

«Карантин карантином, а загар никто не отменял! Доброго всем утра и солнечного дня!» — подписала снимок актриса.

На фотографии, кроме красивых ног звезды, на которые нанесено масло для загара, видно ухоженную приусадебную территорию и обилие солнечного света. Некоторые из подписчиков пришли в изумление от увиденного.

«У вас уже так тепло? Это в Подмосковье?», «А у нас снег с дождем… Ноги огонь», «Здорово время проводите! А у нас холодно еще..», «Витаминчик Д», — написали под снимком фолловеры.

Кстати, бывшая супруга Константина Богомолова вылет с проекта «Танцы со звездами» приняла близко к сердцу. О том, что ей обидно до слез, она сама рассказала поклонникам в своем «Инстаграме».