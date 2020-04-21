«Это очень смешно»: Самойлова поделилась забавным видео своей дочери

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова делится с подписчиками в «Инстаграме», чем занимает детей и как они проводят время в самоизоляции. Например, на Пасху все дочки дружно красили яйца.

Младшей из дочерей Джигана и Самойловой Майе совсем скоро исполнится три года. Она находится в том возрасте, когда за ней забавно наблюдать, что, собственно, и делает мать. В своем новом видео Оксана показала, как малышка смешно борется со сном во время обеда.

«Все мы сейчас немного Майя», — подписала публикацию Самойлова.

На видео Майя с закрытыми глазами доедает обед. Периодически девочка засыпает по-настоящему, но ее будят звуки вокруг и она продолжает есть. Увиденное невероятно позабавило не только маму девочки.

«Это очень смешно. Мои дети так никогда не засыпали. Как это возможно?», «Ахахахаха, это ж все мы», «Это все мы на карантине… когда это закончится», «Я просто тащусь от этой милахи», «Теперь это мое любимое видео», — написали некоторые подписчики.

Напомним, у рэпера Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей — три дочки и сынок. Малышу Давиду недавно исполнилось два месяца.