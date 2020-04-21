«Мне так идет кастрюля на голове»: Бузова сходит с ума в самоизоляции

Телезвезда Ольга Бузова продолжает радовать своих подписчиков необычными выступлениями даже в период эпидемии. Минувший вечер 20 апреля был для нее особенно запоминающимся, ведь она провела прямой эфир в Instagram с кастрюлей на голове.

Собеседником звезды был Владимир Селиванов и эфир прошел довольно забавно, если не считать отдельных комментариев от подписчиков. Так, многие осудили решение Бузовой позаимствовать идею своего шоу у Насти Ивлеевой. Но так как поклонники заметили тихую холодную войну между двумя звездочками Instagram (Ивлеева передразнивает многие посты Бузовой), так что совсем не удивительно, что Ольга ответила тем же.

«Если бы не было моих прямых эфиров, не узнала бы, что мне так идет кастрюля на голове», — со смехом поделилась своими мыслями Бузова.

Самые преданные фанаты отметили, что никакая кастрюля не сможет скрыть красоту Бузовой.