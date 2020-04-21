Турецкие красавцы: Али Эрсан Дуру отрастил усы вслед за Бураком Озчивитом

Судя по всему, актер из «Великолепного века» ввел новую моду, которая уже привлекла внимание именитого актера Али Эрсана Дуру. 35-летний турок снискал признание и любовь многих российских поклонниц благодаря сериалу «Султан моего сердца». В этой многосерийной картине Али снимался вместе с нашей актрисой Александрой Никифоровой.

В одном из интервью 27-летняя партнерша Эрсана Дуру призналась, что телезрительницы измучили ее двумя вопросами: ждать ли им продолжения сериала в обозримом будущем и в каких отношениях она состоит с экранным султаном.

Сама Александра дала понять, что ей бы очень хотелось сняться во втором сезоне исторической ленты про султана Махмуда II. Однако пока о продолжении сериала ей ничего не известно. Кроме того, Никифорова посмеялась над предположениями о возможном романе с Али. По словам русской актрисы, она воспринимает Эрсана Дуру скорее как брата, нежели возлюбленного.

В своем микроблоге Али то и дело радует поклонниц свежими селфи. Турецкий актер вслед за Бураком Озчивитом из «Великолепного века» отрастил усы. Раньше у молодого человека была борода. Эрсан Дуру остался доволен неожиданной сменой имиджа.

Напомним, что в отличие от Али, который утверждал, что его сердце свободно и он допускает мысль о том, что вполне смог бы полюбить русскую девушку, Бурак Озчивит уже обзавелся женой. Актер из «Великолепного века» сыграл свадьбу с Фахрийе Эвджен. Будущие супруги познакомились на съемках сериала «Королек – птичка певчая». Пара воспитывает годовалого сына Карана.