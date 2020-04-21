«Никакого Тарантино в Бонде»: Пирс Броснан поделился забавной историей о знаменитом режиссере

Мечты создателя «Криминального чтива» снять фильм про секретного агента так и не сбылись.

В период самоизоляции звезды Голливуда все чаще общаются со своими поклонниками. К счастью, в запасе у знаменитостей много историй, о которых ранее не знали как журналисты, так и самые преданные поклонники. Так, актер Пирс Броснан дал видеоинтервью изданию Esquire, во время которого поделился забавным случаем, связанным с режиссером Квентином Тарантино.

После съемок фильма «Убить Билла 2» звезды решили встретиться и обсудить возможное сотрудничество. А где еще встречаться, как не в баре? В итоге Квентин немного опоздал и пришел уже пьяным, а Пирс выпил пару коктейлей в ожидании товарища. В процессе общения оба напились еще сильнее и принялись обсуждать новый фильм про Джеймса Бонда. Как выяснилось, Тарантино буквально сгорает от желания снять картину про секретного агента.

Квентин настолько разбушевался, что начал кричать о своих идеях, так что Броснану даже пришлось попросить друга быть немного потише. После встречи Актер направился к продюсерам и передал им предложение от режиссера, на что получил четкий ответ.