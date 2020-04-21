«Я до сих пор очень скучаю по нему»: Джонни Депп выложил трогательное фото в Instagram

Актер Джонни Депп совсем недавно зарегистрировался в Instagram, но его аккаунт уже невероятно популярен. Более 3 миллионов подписчиков и всего четыре поста, звезда Голливуда явно не потерял своего шарма даже после скандала с Эмбер Хард.
Стоит также отметить, что Instagram актера не прошел мимо российских звезд шоу-бизнеса. Так, юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков устроить «рейд» на посты Деппа и заполонить его комментарии одним и тем же сообщением. Но акция прошла практически незамеченной.
Совсем недавно Джонни выложил новую фотографию с довольно печальной историей. На фото актер стоит с гитарой в руках прислонившись к стене, на которой нарисована симпатичная собака. Как объяснил сам Депп, фото сделано в студии, куда гитарист Кирк Хэмметт из группы Metallica привез свой знаменитый музыкальный инструмент.
А вот картину на стене сделал сам Депп. Это его пес по кличке Му, который, увы, скончался. Актер заметил, что до сих пор очень скучает по своему любимцу.
«Он был очень нежным мальчиком, и я до сих пор очень скучаю по нему», — подписал фото Депп.