«Я до сих пор очень скучаю по нему»: Джонни Депп выложил трогательное фото в Instagram

Актер Джонни Депп совсем недавно зарегистрировался в Instagram, но его аккаунт уже невероятно популярен. Более 3 миллионов подписчиков и всего четыре поста, звезда Голливуда явно не потерял своего шарма даже после скандала с Эмбер Хард.

Стоит также отметить, что Instagram актера не прошел мимо российских звезд шоу-бизнеса. Так, юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков устроить «рейд» на посты Деппа и заполонить его комментарии одним и тем же сообщением. Но акция прошла практически незамеченной.

Совсем недавно Джонни выложил новую фотографию с довольно печальной историей. На фото актер стоит с гитарой в руках прислонившись к стене, на которой нарисована симпатичная собака. Как объяснил сам Депп, фото сделано в студии, куда гитарист Кирк Хэмметт из группы Metallica привез свой знаменитый музыкальный инструмент.

А вот картину на стене сделал сам Депп. Это его пес по кличке Му, который, увы, скончался. Актер заметил, что до сих пор очень скучает по своему любимцу.