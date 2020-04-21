«А вдруг лысой стану?»: Мария Погребняк самостоятельно покрасила волосы

В период самоизоляции дома сидят не только звезды, но и мастера салонов красоты и маникюра. А это значит, что покраска волос, ногтей и других процедур по уходу за собой откладывается как минимум до 30 апреля. Но модель и супруга известного футболиста Мария Погребняк решила взять ситуацию в свои руки.

«Психанула и перекрасила сама себя! Кстати, я вошла во вкус, мне срочно нужно кого-то еще перекрасить», — написала светская львица в своем аккаунте в «Инстаграме», опубликовав видео.

В сторис Погребняк пошагово показала весь процесс покраски. В какой-то момент она засомневалась, но – назад дороги нет, поэтому звезда «Инстаграма» завершила начатое.

Результатом многодетная мама осталась довольна. Но не обошлось без казусов: супруг даже не заметил перемен в ее внешности.

«К мужу подошла говорю, Паша, ты заметил что-нибудь во мне? Он говорит: «Нет». Я говорю: «Я же волосы покрасила полностью в блонд!». Он говорит: «Да? Вроде ты такая всегда была», — пересказала диалог с супругом Погребняк.

А вот певица Кети Топурия не видит для себя проблемы в том, что салоны красоты сейчас недоступны. Звезда не красит волосы, поэтому ей пережидать период бьюти-ограничений значительно легче.