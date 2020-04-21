«Там тепло, хорошо»: Галустян отправил жену с детьми к морю

Михаил Галустян рассказал, где его семья изолировалась на время пандемии коронавируса. Артист посчитал, что удаленно дети могут учиться и не в Москве, а салон красоты супруги Виктории все равно закрыт, поэтому отправил близких в родной город Сочи. Благо, в нем живут его родственники. «Там тепло, хорошо», — объяснил он свой выбор КП.

Чтобы завершить проект на СТС «Миша портит все», комику пришлось какое-то время пожить в Москве в одиночестве. В отсутствии жены артист пользовался услугами доставки еды, заказывая исключительно диетические блюда.

Закончив дела, Галустян улетел к родным в отчий дом, где продолжил поддерживать здоровый образ жизни. Даже в самоизоляции Михаил занимается любимыми видами спорта – ММА и смешанными единоборствами.

«Времени сейчас хватает», — справедливо заметил он.

Ранее мы писали о Лолите Милявской и Кате Семеновой, которые в отсутствии работающих салонов красоты выступили сами себе стилистами. Певицы справились с окрашиванием волос вполне успешно. Семенова даже решилась на резкую смену цвета, а вот Лолита оставила прежний оттенок — черный. Правда, столкнулась с небольшой проблемой — не смогла сохранить в том же виде светлую прядь.