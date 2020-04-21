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«По-моему, неплохо»: Лолита вслед за Катей Семеновой сама покрасила себе волосы

Правда, не обошлось без сюрпризов.

«По-моему, неплохо»: Лолита вслед за Катей Семеновой сама покрасила себе волосы
Лолита Милявская. Фото: Михаил Фролов. КП.

Российские звезды в самоизоляции научились ухаживать за собой и обходиться без салонов красоты. Так, звезда 80-х Катя Семенова сама покрасила волосы в цвет «красное дерево», взяв остатки тонирующего средства у своей соседки. Ее коллега Ольга Зарубина, сидя дома, неожиданно стала ярко-рыжей. Стилистом певицы выступила ее дочь от Александра Малинина Кира.

Их примеру последовала и певица Лолита, похваставшаяся результатом своего опыта в Сети. Кардинально менять цвет любимица публики не стала, выбрав привычный черный колор.

Лолита. Фото
Лолита. Фото: стоп-кадр видео https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

«Я все-таки себя покрасила! И, по-моему, неплохо. Правда, чуть пострадала белая прядь, но я же не профессионал. Она стала немножечко сероватой. Да и бог с ней!» — сказала певица.

Кстати, на кадрах, которые она опубликовала в личном блоге, на руках у Лолиты также был заметен великолепный маникюр заметного красного цвета. Судя по всему, звезда также научилась самостоятельно красить ногти. Чего никак нельзя сказать о модели Алене Шишковой.

Девушка в последнее время стала появляться перед своими поклонниками в перчатках. Она объяснила, что без профессионального ухода ее кисти выглядят не лучшим образом и ей приходится их прятать.

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