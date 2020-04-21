«Готовимся к 9 мая»: сын Собчак артистично прочитал стихотворение о красноармейце

Ксения Собчак продемонстрировала в личном блоге, как она занимается с трехлетним сыном Платоном. «Готовимся к 9 мая», — объяснила журналистка.

Мальчик при поддержке мамы артистично прочитал наизусть стихотворение Михаила Исаковского «Здесь похоронен красноармеец». Судя по видео, телеведущая постаралась научить сына не просто зубрить текст, а понимать его смысл. Ребенок старательно расставляет смысловые акценты то повышая, то понижая голос, а также делает академические паузы.

Впрочем, возможно, это врожденный талант, ведь отец Платона – знаменитый актер и режиссер Максим Виторган. Да и дед малыша – народный артист Эммануил Виторган.

Кстати, недавно 80-летняя звезда продемонстрировал в Сети свои самоизоляционные будни. Мужчина стал заниматься спортом на собственной веранде. Компанию ему составляют жена Ирина Млодик и маленькие дочки Этель и Кира.