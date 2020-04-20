«Тот еще квест»: Подкаминская рассказала, как скрывала живот на съемках третьего сезона «ИП Пирогова»

41-летняя актриса Елена Подкаминская рассказала, как скрывала живот на съемках третьего сезона сериала «ИП Пирогова». Напомним, знаменитость стала матерью в третий раз в конце февраля — на свет появился мальчик. Позже Елена назвала наследника Александром. Тогда Подкаминская рассказывала, что роды прошли ровно так, как она и планировала.

Спустя время актриса вспомнила, как участвовала в съемках сериала «ИП Пирогова». Журналистам Елена рассказала, что работала в кадре на 6, 7 и 8-ом месяцах беременности. Съемочной группе пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть факт будущего пополнения в семье знаменитости.

Так, костюмерам приходилось чуть ли не ежедневно перешивать костюмы, поскольку живот рос с фантастической скоростью. Отвечающие за обстановку в кадре люди постоянно нагребали больше предметов, чтобы за ними прятать изменившуюся фигуру Подкаминской.

«Чем больше округлялся мой живот, тем больше у художников по костюмам округлялись глаза! На площадке все время был режим ЧС: все изощрялись в выстраивании «баррикад», призванных скрывать мой живот, и баррикады становились все выше и выше! Банки, кастрюли, подносы — что только не использовалось, чтобы меня «спасти». Это был тот еще квест», — отметила она в разговоре с журналом OK.

Отметим, что третий сезон «ИП Пирогова» зритель увидит уже 12 мая. Транслировать его будут на телеканале «Супер». В новом сезоне Пироговой удастся-таки выйти на самоокупаемость, однако спуску не даст владелец сети.