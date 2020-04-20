«Как пятиклассницы в лагере»: Дарья Хаитметова раскрыла подковерные игры на «Холостяке»

Журналистам девушка призналась, что ни разу за все время пребывания на проекте ей не хотелось подойти и разобраться с кем-то.

Участница шоу «Холостяк» Дарья Хаитметова назвала своих соперниц пятиклассницами. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro девушка отметила, что на проекте постоянно царит атмосфера соперничества. Неоднократно и она сама становилась невольной свидетельницей того, как другие девчонки устраивают подковерные игры, чтобы заполучить внимание Криворотова. Однако ей самой подобный формат неинтересен, ведь Даша пришла выстраивать отношения.

«Я заметила, что на проекте некоторые участницы начинают себя вести как пятиклассницы в лагере, устраивают кому-то козни, выводят на конфликт, все время обсуждают, кому и что сказал Антон. Но мне все же хотелось бы на шоу испытывать именно романтические чувства, ведь это самое «романтичное шоу страны», а не агрессию, зависть и соперничество», — отметила она.

Хаитметова также подчеркнула, что несмотря на постоянные подлянки, у нее ни разу не появилось желания пойти и разобраться с кем-то. Чаще всего Даша выступает в качестве группы поддержки: старается утешить обиженного.