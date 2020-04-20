Даже в сад нельзя выйти: Галкин не выпускает Пугачеву из замка из-за коронавируса

71-летняя Примадонна должна постоянно находиться в доме, чтобы не подвергать себя опасности.

Максим Галкин не выпускает Аллу Пугачеву из замка из-за пандемии коронавируса. Напомним, несколько дней назад Примадонна отметила 71-летие. К дому знаменитости должны были съехаться самые влиятельные люди отечественного шоу-бизнеса, однако пародист чужое присутствие на своей территории категорически запретил, поскольку Пугачева из-за возраста находится в зоне риска.

Телеканал НТВ выяснил, что Галкин настолько серьезно подошел к защите супруги, что даже запретил ей выходить в сад. На постоянной основе Алла находится в замке с множеством комнат. Не позволяет Галкин и пересекать порог его дома посторонним. Так, подарки для артистки передавались буквально через порог.

Сам Максим в недавних stories рассказывал: главная причина, почему Пугачева не появляется в саду, кроется в подарке. К дню рождения юморист собирался возвести на территории собственного поместья несколько статуй, посвященных певице, однако закончить работу ответственные лица так и не успели.

Отметим, что переживать Галкину действительно есть за что, ведь за время пандемии сразу три представителя отечественного шоу-бизнеса оказалось в больнице. Лев Лещенко и Игорь Николаев не так давно вернулись домой, Надежда Бабкина медленно, но верно идет на поправку.