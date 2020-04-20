По-домашнему: 45-летняя Навка в пасхальный день отказалась от макияжа

45-летняя Татьяна Навка в Stories поделилась с подписчиками свежими кадрами. Примечательно, что в пасхальный день олимпийская чемпионка в танцах на льду отказалась от макияжа и не стала делать себе укладку. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-супруга Александра Жулина не раз позировала перед объективом фотокамеры в естественном виде.

Бывшая партнерша Романа Костомарова крайне редко пользуется косметикой в повседневной жизни. Позицию фигуристки поддерживает и актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» — 42-летняя Екатерина Климова. В одном из интервью бывшая возлюбленная Гелы Месхи уточнила, что всему «накрашенному и наращенному» она предпочитает натуральность.

Напомним, что у фигуристки есть уже взрослая, 19-летняя дочка — Саша Жулина. В браке с Дмитрием Песковым спортсменка обзавелась еще одной наследницей. Надя в свои пять лет учит сразу три иностранных языка: французский — как двойняшки Пугачевой, китайский — как сын Ксении Собчак, и английский. Кроме того, дочка Татьяны Навки вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В беседе с поклонниками олимпийская чемпионка подметила, что ее Надя растет маленькой труженицей и работает не меньше, чем взрослые.

На самоизоляции Татьяна старается находит для домашних занятие по душе. Так, фигуристка уже выкладывала в Instagram видеоролик с Сашей Жулиной. Девушка вживую спела композицию группы HammAli & Navai — песню «Прятки». Вокал дочери спортсменки по достоинству оценила экс-солистка группу «Блестящие» Анна Семенович. Так, певица назвала наследницу Татьяны Навки «умничкой».