Виктория Боня в кроп-топе и лосинах устроила танцы с подросшей дочкой на кухне

Виктория Боня обычно много путешествует. Она не скрывает, что ей поступает больше предложений о работе за границей. Бывшая участница «Дома-2» не так давно приехала во Францию. Она решила провести время с дочерью Анджелиной. Хоть звездная семьи и живет в Англии, на время они перебрались в Ниццу, чтобы девочка могла чаще проводить время с отцом. Светская львица ранее признавалась, что в Лондоне ее наследнице не понравилось, поэтому они раздумывают над очередным переездом.

больше по теме В домашней обстановке: Боня запечатлела восьмилетнюю дочку в принтованных лосинах Светская львица позволяет наследнице играть в компьютерные игры в самоизоляции.

В марте Боня в домашней обстановке отметила день рождения дочери. Она решила остаться с ней на время самоизоляции. Светская львица привыкла к жизни в доме. Она делает пробежку, занимается спортом, а вот в магазин ходит в маске и перчатках. Девушка также много внимания уделят наследнице. Восьмилетняя Анджелина перешла на онлайн-обучение. А в свободное время она любит играть со слаймами (современные лизуны), а также в компьютерные игры.

Но похоже, что Виктория нашла, чем увлечь девочку. Накануне она засняла ее на кухне. Они решили потанцевать, услышав знакомый трек. Дочь знаменитости предстала в розовом худи и трениках в тон. Она энергично двигалась в такт музыке. Не отставала от нее и Боня, которая предстала в кроп-топе и лосинах. Они наслаждались семейным времяпрепровождением.

Отметим, что, даже сидя дома, Боня старается вести свой бьюти-блог. Она раскрывает поклонникам секреты красоты.