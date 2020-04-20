«Кливоногий и хломой»: Гагарина на самоизоляции обучает двухлетнюю дочь чтению

Полина Гагарина на самоизоляции обучает двухлетнюю дочь чтению. Процессом познания артистка поделилась на личной странице в Instagram. В ближайшее время артистка вместе с супругом Дмитрием Исхаковым и старшим сыном Андреем готовятся отмечать день рождения Мии — девочке исполнится три года. Несмотря на небольшой возраст, Мия уже проявляет обилие талантов: подпевает маме на домашних репетициях, заботится, чтобы все родные были сыты, а также отвечает за физическую активность домашних.

На днях же Гагарина поделилась трогательными кадрами, на которых Мия осваивает чтение. Для литературного дебюта певица выбрала книгу Корнея Чуковского «Мойдодыр».

«Из маминой из спальни кливоногий и хломой выбега-а-а-а-ет умывайник и кацает головой», — читает Мия с интонацией.

Ранее певица также поделилась кадрами домашнего хобби Мии. На нем мама с дочерью рисуют, сидя прямо на полу. Поклонники Гагариной, несмотря на то, что лицо девочки спрятано, сумели разглядеть длинные ресницы ребенка. «Какая она у вас красавица, вся в вас», — констатируют сей факт они.