«Тележку из магазина сперли?»: мать Тимати осудили за методы воспитания внучки

Мать Тимати осудили за методы воспитания шестилетней внучки. Сейчас Алиса, как и многие другие дети, начавшие обучение, находится дома на самоизоляции. Чтобы ребенок не скучал в свободное от уроков время Симона старается придумать девочке занятия, которые могли бы ее заинтересовать. Ранее маленькая наследница музыканта и модели Шишковой показывала бабушке спектакли, но после травмы беговую дорожку на время спрятали.

На этот раз Алиса выбрала для себя досуг без активных действий. Юнусова обнародовала видео, на котором маленькая девочка сидит в тележке для продуктов, укутавшись в одеяло, и смотрит советские фильмы.

«Перемена», — с иронией подписала кадры женщина.

Стоит отметить, что далеко не все из следящих за жизнью Алисы людей оценили подобный формат развлечения. Некоторые заявили, что бабушка должна заботиться о комфорте и удобстве внучки, а не потакать ее прихотям. «Тележку-то из магазина сперли?», «Вам травмы ноги мало было?», «А мать у девочки где?», «Мы развлекались, как могли», — выразили они свое негодование. Другие, впрочем, за Симону вступились: «Чем бы дитя не тешилось», «Завидую Алисе, я так уже не залезу», — делятся мыслями они.

Отметим, что Симона регулярно подвергается критике за неправильное, с точки зрения посторонних, воспитание Алисы. Так, некоторые до сих пор припоминают женщине провокационное видео, на котором малышка сосет большой палец ноги у бабушки.