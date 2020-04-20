«Я так скучаю»: Наргиз почтила память отца снимками из далекого прошлого

Наргиз Закирова почтила память отца снимками из далекого прошлого. Родителя 49-летней певицы не стало 7 лет назад. Пулат Мордухаев, как и его наследница, был музыкантом. Судя по всему, именно его талант и унаследовала Закирова. В минувшем году Наргиз посвятила папе песню под названием «Нелюбимая дочь», в ней она рассказала, что, будучи более юной, вела себя не совсем правильно по отношению к родителю и, очевидно, недолюбила его.

20 же апреля певица вновь вспомнила о близком человеке. Артистка разместила на личной странице в Instagram видеоколлаж, составленный из фотографий с отцом. Так, на некоторых кадрах совсем молодой Пулат играет на барабанах в классическом костюме. Уже в следующую минуту Мордухаев появляется перед аудиторией в окружении близких людей – жены и детей.

«7 лет… Я так скучаю по тебе, пап», — призналась она в подписи к посту.

Слушатели Наргиз решили ее поддержать. Они напомнили ей, что отец, конечно же, ее тоже очень любит и наблюдает за успехами дочери с небес. Высказался и возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор. «Он всегда с тобой», — написал мужчина. «И песня, и видео до глубины души», «Наргиз, папа бы вами гордился», — поделились мнениями неравнодушные.