Семейная идиллия: муж Нюши поделился трогательными фото дочки, а также сына от первого брака

Нюша уже три года состоит в браке с Игорем Сивовым. Певица редко говорит о личной жизни, поэтому даже ее свадьба прошла тайно на Мальдивах. А в 2018 году она родила первенца — дочку Симбу. Первое время супруги скрывали малышку от посторонних глаз, а в конце прошлого года представили ее поклонникам. Фанаты уверены, что кроха растет копией матери. После прибавления в семье артистка переехала жить в просторный загородный дом, где теперь коротает дни в самоизоляции.

Как известно, у Нюши этот брак стал первым, а вот у ее избранника есть дети от прошлых отношений. Сивов принимает активное участие в воспитании сыновей Матвея и Мирона. Часто мальчики гостят у отца. Накануне муж певицы поделился трогательными фото, на которых запечатлены его годовалая дочь и младший сын. На одном из фото он читает им книгу, а на втором дети запечатлена во время игры. Сивов признался, что любит читать и прививает наследникам любовь к литературе.

«Чем сложнее книгу вы предложите ребенку, тем больше возбудится его мозг на развитие и осмысление. Но я никогда не предлагаю своему 13-летнему сыну книг, которые сам бы не прочел. Обсудить, ответить на вопросы легче, когда сам в теме», — пояснил он.

Муж артистки рассказал, что его сын любит такие книги, как «Богатый папа, бедный папа», «Вавилон», «Алхимик», «Думай в других форматах», «Гарри Поттер».

Поклонники восхитились тем, какой Игорь заботливый папа. Многие также умилились идиллией, которая царит у него дома. «Какие они у вас классные! Милота прям, мы сейчас очень много занимаемся на домашнем обучении», «Такие хорошенькие», «Красивая семья», — прокомментировали пост подписчики.