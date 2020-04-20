«Желаем быть сильным»: Шукшина показала, как двухлетний внук от Зильбер отметил день рождения

Маленький Марк сейчас живет вместе с актрисой и ее семьей.

Мария Шукшина поздравила маленького внука Марка с двухлетием и показала домашнее фото с празднования. Напомним, мальчик родился в апреле 2018 года после отношений сына Шукшиной Марка с Фрейей Зильбер.

Долгое время после расставания Фрейя посещала каналы и рассказывала, что ни сам отец ребенка, ни Шукшина ей не помогают. Лишь недавно Зильбер перестала предавать огласке подробности семейной жизни и отдала мальчика знаменитой бабушке.

20 апреля маленькому Марку исполнилось два года. Специально для него Шукшина организовала сладкий торт и свечу, которую ребенок с удовольствием задул.

«Мы поздравляем нашего родного мальчика, которого очень-очень любим, и желаем ему быть сильным, стойким и никогда не продаваться и не продавать святое за 30 сребреников, несмотря на все искушения! Желаем ему всегда жить собственным трудом и помнить, что слова честь, совесть и достоинство — не пустой звук!» — пожелала всего самого лучшего любимому ребенку она.

Многие комментаторы отметили: у Марии замечательный, чудеснейший ребенок. «Какой сладкий! Дай Боженька ему всего самого хорошего и доброго по жизни», «Маша, мудрости вам! Главное, что малыш в надежных руках», «Какой шладкий парень», «Счастья карапузу», — поддерживают Марка они.